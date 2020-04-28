المرصد السوري لحقوق الانسان:توتر بين “هيئة تحرير الشام” والجيش التركي في إدلب بسبب المعابر والدوريات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن نقاط الجيش التركي المنتشرة في محافظة إدلب السورية، تشهد استنفارا عسكريا على خلفية الخلافات المحتدمة بينها وبين هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) بشأن فتح المعابر مع مناطق النظام، وتسيير الدوريات التركية الروسية المشتركة في المنطقة. وأشار المرصد إلى أن التوتر بين الجانبين قد تفاقم، الثلاثاء، بعد أن استقدمت هيئة تحرير الشام آليات لإزالة الحاجز الترابي الذي وضعه الجيش التركي، أمس الإثنين؛ بهدف قطع الطريق على الشاحنات التجارية ومنعها من الوصول إلى المعبر التجاري الذي تنوي الهيئة فتحه في المنطقة مع مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية. ووفقا للمرصد، فإن الجيش التركي كان قد انتشر، أمس الإثنين، بالقرب من مفرق بلدة كتيان، في ريف إدلب؛ لقطع الطريق على شاحنات هيئة تحرير الشام المعدة لدخول مناطق القوات الحكومية السورية، بالقرب من بلدة معارة النعسان.

المصدر: ارم نيوز