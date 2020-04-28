المرصد السوري لحقوق الانسان:حادثة طعن في مخيم الهول

تعرض لاجئ عراقي وزوجته مساء أمس الأحد، للطعن على يد مجهولين في مخيم الهول بريف الحسكة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن لاجئاً عراقياً وزوجته تعرّضا لعملية طعن بأداة حادة من قبل مجهولين، ضمن القطاع الأول من مخيم الهول، مما تتسبب بإصابة الرجل في كتفه الأيمن، بينما أصيبت زوجته في ساعدها الأيمن.

ونُقل الرجل وزوجته إلى مركز “الهلال الأحمر الكردي” في المخيم لتلقي العلاج، في حين اعتقلت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” عدداً من المشتبه بهم.

ويضم مخيم الهول قرابة 70 ألف شخص بينهم حوالي 10 آلاف من عائلات تنظيم “داعش”، ويعيش سكان المخيم ظروفاً معيشية وإنسانية صعبة وقاسية.

المصدر:بروكار برس