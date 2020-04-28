انفجار جديد يضرب عفرين بعد ساعات من استشهاد 40 بينهم 11 طفلا و6 من عناصر الفصائل الموالية لتركيا  

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في حي المحمودية في مدينة عفرين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

على صعيد متصل، لا تزال هوية عدد كبير من القتلى الذين سقطوا في تفجير عفرين مجهولة حتى الآن، من بينها جثث متفحمة ومشوهة، إضافة لوجود 11 طفلا دون سن الثامنة عشر، جميعهم من أهالي عفرين والسكان الهجرين من المحافظات السورية.

ويعد التفجير الإرهابي الأكثر دموية منذ دخول الاحتلال التركي منطقة عفرين.

وكان المرصد السوري رصد قبل قليل، ارتفاع عدد الشهداء والقتلى في مدينة عفرين إلى 46 على الأقل ولا يزال العدد مرشحا للارتفاع، لوجود أكثر من 50 مصاب بجروح وحروق مختلفة، جراء انفجار شاحنة تحمل محروقات، حيث وقع الانفجار على بعد عشرات الأمتار من مقر الوالي في شارع راجو بالمدينة.

كما خلف التفجير دمارا كبيرا وتصاعدت ألسنة اللهب في الموقع.

ورصد المرصد السوري جثث متفحمة لأطفال ونساء، و6 من عناصر من الفصائل الموالية لتركيا.

وكان مشفى عفرين أعلن عن حاجته للتبرع بالدم لوجود عدد كبير من الجرحى في حالات خطيرة، بينما نقلت الفرق الطبية مصابين آخرين إلى المشافي التركية.