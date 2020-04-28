في إطار الضغط لفتح المعبر.. هيئة تحرير الشام تمنع رتلا تركيا من دخول مدينة “دارة عزة”

منع عناصر هيئة تحرير الشام رتلا لقوات الجيش التركي من دخول مدينة دارة عزة غرب محافظة حلب، حيث تجمع عناصر حاجز القاطورة، مساء اليوم، للوقوف في وجه الآليات العسكرية التركية.

يأتي ذلك في ظل التوتر الكبير بين هيئة تحرير الشام التي تطالب بفتح معبر تجاري مع قوات النظام من جهة، والقوات التركية مع الفصائل الموالية لها من جهة أخرى.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استنفار عسكري بين الجيش التركي وفصيل “فيلق الشام” من جهة، و”هيئة تحرير الشام” من جهة أُخرى، في منطقة معارةالنعسان على خلفية استقدام هيئة “تحرير الشام” تركس لإزالة الحاجز الترابي الذي قام الجيش التركي بوضعه ليلة أمس بهدف قطع الطريق على الشاحنات التجارية ومنعها من الوصول إلى المعبر التجاري الذي تنوي “تحرير الشام” فتحه في المنطقة مع مناطق النظام السوري.

ورصد المرصد السوري أمس، انتشار الجيش التركي بالقرب من مفرق بلدة كتيان، لقطع الطريق على شاحنات هيئة تحرير الشام المعدة لدخول مناطق قوات النظام بالقرب من بلدة معارة النعسان.

وبذلك تصبح الطرقات مقطعة باتجاه معارة النعسان مع ريف حلب، كما انتشرت عدة آليات تركية في كل من معارة النعسان وشلخ لمنع مرور السيارات الكبيرة.