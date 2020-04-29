على بعد مئات الأمتار من حاجز عسكري لقوات النظام.. مجهولون يقتلون مزارعاً بريف السويداء

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية قتل جديدة ضمن محافظة السويداء، حيث عمد مسلحون مجهولون إلى قتل رجل من محافظة الحسكة، أثناء عمله بإحدى الأراضي الزراعية الواقعة غرب قرية عرى بريف السويداء، وذلك عبر إطلاق الرصاص عليه والفرار عقبها، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن عملية القتل تمت على بعد مئات الأمتار من حاجز عسكري يتبع لمخابرات النظام السوري، دون أن تولي الأخيرة أي اهتمام بالأمر.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، هجوما جديدا بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة نفذته الفصائل المحلية من محور بلدة “القريا” في السويداء، على مناطق مسلحي الفيلق الخامس في بصرى الشام في ريف درعا، حيث لا تزال الاشتباكات تدور على عدة محاور هناك، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية جديدة حتى الآن.

كما رصد المرصد السوري في اليوم ذاته، اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة بين مسلحين من أبناء محافظة السويداء من جهة، ومسلحين من بصرى الشام في ريف درعا الشرقي من جهة أخرى، إثر هجوم نفذه الأول على عناصر من “الفيلق الخامس” المدعوم من روسيا، في بصرى الشام، أسفر عن وقوع 10 جرحى من كلا الطرفين، ومقتل عنصر من مسلحي السويداء.