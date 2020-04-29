وقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد” يدخل يومه الـ55 بخروقات متجددة في إدلب وحلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على كل من كفرعمة وكفرتعال بريف حلب الغربي، والفطيرة وكنصفرة بريف إدلب الجنوبي بالإضافة لآفس بريف إدلب الشرقي، فيما دون ذلك يتواصل الهدوء الحذر ضمن عموم منطقة “بوتين – أردوغان”، مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 55 على التوالي.

وكان المرصد السوري رصد صباح اليوم الثلاثاء، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في كنصفرة والبارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.