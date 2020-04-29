عقب مقتل وإصابة نحو 100 شخص بتفجير الثلاثاء الأسود.. المخابرات التركية تغلق مداخل ومخارج مدينة عفرين

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المخابرات التركية أصدرت قراراً يقضي بإغلاق مداخل ومخارج مدينة عفرين، الخاضعة لسيطرتها بريف حلب الشمالي الغربي، وذلك ابتداءًا من اليوم الأربعاء حتى إشعار آخر كإجراء احترازي، عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة يوم أمس الثلاثاء.

حيث كان المرصد السوري قد وثق يوم أمس، استشهاد ومقتل 46 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين بجراح متفاوتة، جراء انفجار شاحنة تحمل محروقات، إذ وقع الانفجار على بعد عشرات الأمتار من مقر الوالي في شارع راجو بالمدينة.

ولا تزال هوية عدد كبير من القتلى الذين سقطوا في تفجير عفرين مجهولة حتى الآن، من بينها جثث متفحمة ومشوهة، إضافة لوجود 11 طفلا دون سن الثامنة عشر، جميعهم من أهالي عفرين والمهجرين إليها من محافظات سورية أخرى.

ويعد التفجير الإرهابي الأكثر دموية منذ دخول الاحتلال التركي منطقة عفرين، كما خلف التفجير دمارا كبيرا وتصاعدت ألسنة اللهب في الموقع، ورصد المرصد السوري جثث متفحمة لأطفال ونساء، و6 من عناصر من الفصائل الموالية لتركيا.

يذكر أن مشفى عفرين كان قد أعلن عن حاجته للتبرع بالدم لوجود عدد كبير من الجرحى في حالات خطيرة، بينما نقلت الفرق الطبية مصابين آخرين إلى المشافي التركية.