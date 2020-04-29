69 شهراً على إعلان “الدولة الإسلامية”: نشاط متصاعد وفوضى متواصلة.. واستمرار الحملات الأمنية.. واكتشاف مقبرة جماعية جديدة

المرصد السوري لحقوق الإنسان

أبريل/نيسان 2020

في شهر مارس/آذار من العام الماضي، خرجت قيادة التحالف الدولي لمواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية” بصحبة قادة قوات سوريا الديمقراطية لإعلان انتهاء دولة الخلافة المزعومة للتنظيم وانقضاء المعارك ضد التنظيم، وسط تأكيدات على أن المرحلة التي تلت ذلك الإعلان كانت ستشمل عدة عمليات أمنية للقضاء على بقايا خلايا التنظيم، إلا أن الأيام مرت مع استمرار تلك الحملات دون القضاء النهائي على خلايا التنظيم التي باتت تستغل كل فرصة سانحة لإثارة الفوضى وتنفيذ عمليات الاغتيال والاستهداف التي تعمل من خلالها على إرسال رسالة مفادها أن التنظيم سيظل باقيا.

وعلى الرغم من مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية، فإن عمليات عناصر وخلايا التنظيم لا تزال نشطة إلى حد كبير في مناطق متفرقة في شمال شرق سوريا، وسط تصاعد في عمليات الاختطاف لطلب الفدى المالية مرورا بالاغتيالات ووصولا إلى الابتزاز والتهديد بالقتل وفرض إتاوات مالية على المواطنين تحت مسمى “الزكاة”. وعلى مدار الفترة من 29 فبراير/شباط 2020 حتى 29 مارس/آذار، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار التنظيم في أنشطته بعد أن تحول من “دولة خلافة” إلى تنظيم “خلايا نائمة”، في انتظار اللحظة المناسبة لتنفيذ عمليات من آن لآخر، إضافة إلى استمرار عمليات التحالف الدولي بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية لمواجهة خلايا التنظيم، ناهيك عن عمليات قوات النظام لمواجهة خلايا التنظيم في مناطق سيطرتها.

فوضى أمنية واغتيالات وابتزاز.. تنظيم “الدولة الإسلامية” يستغل الانفلات الامني

في ظل الانفلات الأمني الذي يسود مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام، تعمل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على استغلال الوضع من خلال تنفيذ عدة عمليات اغتيالات واستهدافات ضد “قسد” والنظام وعدد من المدنيين، إضافة إلى ابتزاز المدنيين لإجبارهم على دفع فدى مالية تحت مسمى “الزكاة”. وفي الخامس عشر من أبريل، اقتحمت مجموعة من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” قرية غريبة الشرقية في ريف دير الزور وصادرت كميات كبيرة من التبغ، وأحرقته قبل أن تغادر تلك المجموعة القرية. وقبلها بيوم، اعتقلت قوى الأمن العام التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، 10 أشخاص في بلدة الباغوز بتهمة التعامل مع خلايا نائمة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، من بينهم أمير في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي بحوذته طلقات متفجرة تستعمل للاغتيالات.

وفي الثاني عشر من أبريل، فجَّر عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” منزل عنصر سابق لدى التنظيم في قرية الطكيحي في ريف دير الزور الشرقي. ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، يأتي ذلك بعد ما قام عنصر التنظيم بالذهاب إلى مناطق سيطرة النظام السوري في مدينة دير الزور، كما قامت خلايا التنظيم بتهديد والد زوجة العنصر السابق بالقتل في حال السماح لها بالذهاب إلى زوجها.

وفي السابع والعشرين من أبريل، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 8 سجناء من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” فروا في ظروف غامضة من أحد السجون التابعة لـ”فرقة الحمزة” الموالية لتركيا في مدينة الباب شمال شرق حلب، وسط اتهامات لسجانيهم بتقاضي مبالغ مالية مقابل تسهيل فراراهم.

البادية السورية.. التنظيم يسيطر على 1.8% من مساحة سوريا

على الرغم من انقضاء ما يسمى بـ”دولة الخلافة” وإعلان هزيمة التنظيم في سوريا، فإن تنظيم “الدولة الإسلامية” لا يزال يسيطر على نحو 3283 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 1.8% من إجمالي مساحة سوريا، حيث لا يزال التنظيم مستمرا في نشاطه في البادية السورية غرب نهر الفرات في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية، عبر هجمات وكمائن متواصلة في بادية السويداء والرقة ودير الزور وحمص. وبحسب إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان، يسيطر التنظيم حاليا على منطقة تنطلق من جبل أبورجمين في شمال شرق تدمر، وصولا إلى بادية دير الزور وريفها الغربي. كما يتواجد التنظيم في بادية السخنة وفي شمال الحدود الإدارية لمحافظة السويداء.

وفي التاسع من أبريل، شن تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوما على مواقع قوات النظام في بادية السخنة، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات النظام والمسلحين الموالين لها إلى مواقعها في السخنة وأطرافها بالإضافة للمحطات وأبرزها المحطة الثالثة، في أعقاب النشاط المتصاعد لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” والهجوم على منطقة السخنة، قبل أن تستعيد قوات النظام السيطرة على كامل المواقع التي خسرتها لصالح التنظيم في السخنة. وبلغت حصيلة القتال نحو 32 قتيلا على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، إضافة إلى 26 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ويواصل التنظيم عملياته ضمن عموم البادية السورية حيث تواجد قوات النظام السوري والمليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية على رأسها المليشيات الإيرانية وفصيلي “حزب الله” اللبناني والعراقي، منذ 13 شهراً. وتتركز عمليات التنظيم بشكل أساسي عبر تفجيرات ونصب كمائن وزرع ألغام وعبوات فضلاً عن الهجمات المباغتة التي تكاد بشكل يومي، ولم تمنع التعزيزات الكبيرة التي تستقدمها قوات النظام والمليشيات الإيرانية ولا حتى الضربات الجوية الروسية التي تصاعدت مؤخراً من نشاط التنظيم الذي أسفر خلال الأشهر الـ13 عن مئات القتلى والجرحى.

وخلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 وحتى اليوم، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 496 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل و127 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق “المرصد السوري” استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة و4 آخرين في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد السوري” مقتل 179 من تنظيم “الدولة الإسلامية” خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

وفي الثالث عشر من أبريل، اكتشف “فريق الاستجابة الأولية” التابع لـ“مجلس الرقة المدني” مقبرة جماعية جديدة في محافظة الرقة تتضمن رفات وبقايا نحو 200 جثة في قرية الحمرات بريف الرقة الشرقي. ويُرجح أن الجثث لمدنيين ومقاتلين قتلوا إبان تواجد تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة هناك. وقالت مصادر لـ”المرصد السوري” إن غالبية الجثث تعود لعناصر من “الفرقة 17” ضمن قوات النظام ممن كان تنظيم “الدولة الإسلامية” قد أعدمهم إبان سيطرته على المنطقة. وأكد فريق الطب الشرعي أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الجثث تعود لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و40.

مخيم الهول.. “دويلة التنظيم” باقية ولا حلول تلوح في الأفق مع استمرار الفوضى

مع انقضاء ما يسمى بـ”دولة الخلافة”، تحولت الأنظار إلى أزمة جديدة تعد من إرث التنظيم، والتي تتمثل في مخيم الهول للاجئين والنازحين، والذي بات أشبه بـ”دويلة” لعناصر وعائلات التنظيم، وهي أزمة تسعى معظم دول العالم إلى تجاهلها والتغاضي عنها تجنبا لاستعادة مواطنيها الذين انضموا إلى عناصر التنظيم، حيث تنتشر الفوضى والانفلات الأمني بصورة كبيرة داخل المخيم الذي يعد بمثابة قنبلة موقوتة تهدد بعودة ظهور “الدولة الإسلامية” أو تنظيم أشد خطرا منه، حيث إنه وفقا لإحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن مخيم الهول يضم ما لا يقل عن 68607 شخص، هم: 8450 عائلة عراقية تشمل 30765 شخصا من الجنسية العراقية، و7809 عائلة سورية تشمل 28069 شخصا من الجنسية السورية، فيما البقية –أي 9773 شخص- من جنسيات أوربية وآسيوية وأفريقية وغيرها ضمن 2824 عائلة.

وفي إطار تلك الفوضى التي تسود المخيم، قتلت نساء متشددات من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” متطوعا من الجنسية العراقية في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، حيث جرى قتله بواسطة مطرقة. وكان “المرصد السوري” رصد في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، مفارقة طفلين الحياة وإصابة والدتهما بجراح بعد اندلاع حريق في إحدى الخيام ضمن “دويلة الهول”، وهم من الجنسية التركية، فيما يرجح أن الحريق مفتعل من قبل نساء متشددات من عوائل عناصر التنظيم.

المختطفين لدى تنظيم “الدولة الإسلامية”.. تجاهل تام ومصير مجهول رغم انقضاء “دولة الخلافة”

على الرغم من انقضاء نحو 12 شهرا على الإعلان الرسمي للتحالف الدولي بالقضاء على تنظيم “الدولة الإسلامية” كقوة مسيطرة شرق نهر الفرات، وبرغم التطورات التي جرت على مدار الفترة الماضية، فإن الصمت لا يزال متواصلا من قبل جميع الأطراف حول قضية المختطفين لدى تنظيم “الدولة الإسلامية” دون تقديم أي إجابة عن مصير آلاف المختطفين، حيث تتواصل المخاوف على حياة ومصير المختطفين ومنهم الأب باولو داولوليو والمطرانين يوحنا ابراهيم وبولس يازجي، وعبدالله الخليل وصحفي بريطاني وصحفي سكاي نيوز وصحفيين آخرين، إضافة لمئات المختطفين من أبناء منطقة عين العرب (كوباني) وعفرين، بالإضافة لأبناء دير الزور.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومع استمرار الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين السوريين ورغم التهديدات التي يتلقاها العاملون به بالقتل من تنظيم “الدولة الإسلامية” ومن كافة القتلة في سوريا، يجدد تعهده بالاستمرار في عمله برصد وتوثيق ونشر كافة الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب السوري. كما نجدد في المرصد السوري لحقوق الإنسان، مطالبتنا لمجلس الأمن الدولي بإحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، لينال قتلة الشعب السوري عقابهم مع آمريهم ومحرضيهم. كما يشير “المرصد السوري” إلى أنه سبق وأن حذر قبل إعلان تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” عن “دولة خلافته” في سوريا والعراق، بأن هذا التنظيم لم يهدف إلى العمل من أجل مصلحة الشعب السوري، وإنما زاد من قتل السوريين ومن المواطنين من أبناء هذا الشعب الذي شرد واستشهد وجرح منه الملايين، حيث عمد تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى تجنيد الأطفال فيما يعرف بـ”أشبال الخلافة”، والسيطرة على ثروات الشعب السوري وتسخيرها من أجل العمل على بناء “خلافته”، من خلال البوابات المفتوحة ذهاباً وإياباً مع إحدى دول الجوار السوري. ويجدد “المرصد السوري” كذلك مناشداته المجتمع الدولي بضرورة إيجاد حل لأزمة “دويلة الهول” التي تعد قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار في أي لحظة في وجه العالم أجمع.

كما نجدد في “المرصد السوري” دعوتنا لمجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات والدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان في العالم، إلى العمل الفوري من أجل وقف الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري، من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية”، وإنشاء محاكم مختصة لمحاكمتهم، كما ندعوهم لمساعدة الشعب السوري من أجل الوصول إلى دولة الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة، التي تحفظ حقوق كافة مكونات الشعب السوري دون التمييز بين الأديان والطوائف والاثنيات، التي كانت ولا تزال وستبقى تتعايش من أجل مستقبل مزهر لسوريا على الرغم من الحملات الإعلامية التي تعمل على تدمير البنى الاجتماعية للوطن السوري.