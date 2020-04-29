القوات التركية تجدد قصفها على مناطق نفوذ القوات الكردية في الريف الحلبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء وفجر اليوم، استهدفت خلاله مناطق سيطرة القوات الكردية ومجلس منبج العسكري، في كل من تل رفعت ومحيطها ومدينة منبج بريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي، دون أنباء عن إصابات.

وكان المرصد السوري رصد قبل 4 أيام، إطلاق رصاص متفجر مصدره قوات النظام والقوات الكردية في مدينة تادف، استهدف أطراف مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، تزامنا مع أذان المغرب وإفطار الصائمين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

يذكر أن الهدوء الحذر سيطر على محاور ريف حلب الشمالي منذ ما يزيد عن 10 أيام.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 14 أبريل/نيسان، اشتباكات جرت بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء على محور كفرخاشر بريف حلب الشمالي، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، والقوات الكردية المنشرة في المنطقة من جهة أخرى، دون معلومات عن خسائر بشرية.