بعد اعتقال دام 7 سنوات.. استشهاد مواطن من أبناء الغوطة الشرقية تحت التعذيب في سجن صيدنايا “المسلخ البشري”

وثقّ المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطن من أبناء مدينة سقبا في الغوطة الشرقية، وذلك بعد مضي 7 سنوات على اعتقاله من قبل أحد الحواجز الأمنية في العاصمة دمشق، ليفارق الحياة تحت التعذيب في سجن صيدنايا “المسلخ البشري”.

ومع استشهاد المزيد من الأشخاص، يرتفع عدد الذين استشهدوا في سجون النظام إلى 16178 مدني وثقهم “المرصد السوري” بالأسماء، هم: 15990 رجلاً وشاباً و125 طفلاً دون سن الثامنة عشر و64 مواطنة منذ انطلاقة الثورة السورية، من أصل 104 آلاف علم “المرصد السوري” أنهم فارقوا الحياة واستشهدوا في المعتقلات، وكان “المرصد السوري” حصل على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، أنه جرى إعدامهم وقتلهم واستشهادهم داخل معتقلات وسجون قوات النظام ومخابراتها، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر آيار/مايو 2013 وشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، فيما أكدت المصادر كذلك أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا سيئ الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية.