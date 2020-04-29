عدسة المرصد السوري تجري لقاء مصور مع “عضو البيت الايزيدي” يتحدث خلاله عن الطفلة الايزيدية رونيا الحجي.. التي غادرت مخيم الهول بعد 6 سنوات قضتها عند عائلة قيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية”