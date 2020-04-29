عدسة المرصد السوري تجري لقاء مصور مع “عضو البيت الايزيدي” يتحدث خلاله عن الطفلة الايزيدية رونيا الحجي.. التي غادرت مخيم الهول بعد 6 سنوات قضتها عند عائلة قيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية”

29 أبريل,2020
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عدسة المرصد السوري تجري لقاء مصور مع "عضو البيت الايزيدي" يتحدث خلاله عن الطفلة الايزيدية رونيا الحجي

عدسة المرصد السوري تجري لقاء مصور مع "عضو البيت الايزيدي" يتحدث خلاله عن الطفلة الايزيدية رونيا الحجي.. التي غادرت مخيم الهول بعد 6 سنوات قضتها عند عائلة قيادي في تنظيم "الدولة الإسلامية"

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, April 29, 2020

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