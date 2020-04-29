في ظل الفلتان الأمني المتفشي ضمن مناطق نفوذ قسد.. مجهولون يقتلون مواطناً بريف الرقة الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية قتل جديدة في ظل الفوضى المتفشية ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث عمد مجهولون إلى إطلاق النار على شخص في بلدة المنصورة بريف الرقة الغربي، ما أدى لمقتله على الفور، دون معلومات عن دوافع العملية، يذكر أن المقتول ينحدر من قرية هنيدة

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 491 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 163 مدنيا، من بينهم 9 أطفال و7 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 323 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.