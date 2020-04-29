“قسد” تنفذ حملة دهم جديدة شرق دير الزور.. وتعتقل عسكري مُسرح حديثاً من “قوات النظام”

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: شنت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من مروحيات “التحالف الدولي” حملة دهم في بلدة جديدة العكيدات بريف دير الزور الشرقي، اعتقلت خلالها عنصر مُسرح حديثاً من “جيش النظام” لديه خبرة في تفكيك الألغام ويستعين به الأهالي لتفكيك الألغام في المنطقة.

واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية أمس الأول، عنصر في “كتائب البعث” الرديفة لقوات النظام، وذلك في قرية جديد بكارة في ريف دير الزور الشرقي.

ونشر المرصد السوري في 18 أبريل/ نيسان الجاري، أن قوة عسكرية من قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من طائرات تابعة للتحالف الدولي، داهمت بعد منتصف ليل الجمعة – السبت مخيم للنازحين في أطراف قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت عددا من الشبان، دون معرفة الأسباب.