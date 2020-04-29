مليشيا “الحرس الثوري الإيراني” تستنفر قواتها في البوكمال.. تزامناً مع وصول تعزيزات عسكرية من العراق

29 أبريل,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مدينة البوكمال الواقعة بريف دير الزور الشرقي، شهدت استنفاراً كبيراً على مدار الساعات القليلة الفائتة لمليشيا “الحرس الثوري الإيراني”، حيث انتشر عناصر المليشيا في معظم أحياء المدينة، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاستنفار هذا، والذي ترافق مع دخول آليات عسكرية تابعة للحرس الثوري نحو البوكمال قادمة من العراق.

وكان المرصد السوري نشر في العاشر من الشهر الجاري، أن ميليشيات محلية تابعة لـ”الحرس الثوري” الإيراني، اعتقلت عدداً من منتسيبها في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. ووفقا لمصادر “المرصد السوري” فإن اعتقال المنتسبين جاء على خلفية تخلفهم عن المشاركة في عمليات التمشيط التي تقوم بها الميليشيات الموالية لإيران في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، بحثاً عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة.

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