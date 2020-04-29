العراق.. مقاتل في “داعش” يعترف بتلقيه تدريبات عسكرية في تركيا

29 أبريل,2020
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صدقت محكمة التحقيق المركزية التابعة لرئاسة استئناف الرصافة الاتحادية في بغداد اليوم الأربعاء، أقوال متهمين اثنين نفذا عمليات إرهابية في محافظتي بغداد والأنبار.

وذكر بيان للقضاء العراقي، أن “المتهم الأول اعترف بالانتماء لعصابات داعش الإرهابي، وتفجيره العديد من العبوات الناسفة ضد قوات الجيش العراقي”.

وأضاف، أن “الإرهابي تلقى دورات تدريبية إدارية وعسكرية في تركيا قبل البدء بتنفيذ أعماله في العراق”.

وأشار البيان، إلى أن “الإرهابي الثاني اعترف أمام قاضي التحقيق بالانتماء لداعش وقيامه بنصب نقاط تفتيش وهمية في مدينة حديثة بمحافظة الأنبار، كانت تستهدف المدنيين والقوات الأمنية”.

وتابع، أن “تصديق أقوال المتهمين وتوقيفهما يأتي وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.

المصدر: روسيا اليوم

 

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