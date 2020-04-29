حزب الشعب الديمقراطي السوري “الهيئة القيادية” يدين تفجير عفرين الارهابي

بيان

قبل ساعات من موعد افطار يوم أمس الثلاثاء، تعرض سوقاً شعبياً وسط مدينة عفرين إلى انفجار إرهابي مروع ذهب ضحيته أكثر من أربعين شهيداً وعدد أكبر من الجرحى، معظمهم من المدنيين.

ننوه إلى أن هذا العمل ليس الأول في مناطق النفوذ المختلفة وخاصة في منطقة “غصن الزيتون” حيث تشهد بين فترة وأخرى مثل هذه الحوادث وسط التجاوزات التي تقوم بها قوى الأمر الواقع والمتمثلة بعمليات الخطف والاعتداء على الممتلكات العامة وفرض الخوات وارتكاب جرائم قتل بين فترة وأخرى،والاهمال الكبير لأمن الأهالي وتفشي الفساد والمحسوبيات والاعتماد على عناصر غير كفوءة مقربة من الدوائر النافذة التى تدعمها تركيا.

إننا في حزب الشعب الديمقراطي السوري، إذ نعبر عن إدانتنا لهذا العمل الاجرامي، نحمل مسؤولية حفظ الأمن العام وأمن الأهالي إلى قوى الأمر الواقع بالدرجة الأولى التي تتحكم في مناطق النفوذ المختلفة والمدعومة والمخترقة من جهات دولية واقليمية، أياً كانت الجهة التي أمرت بهذا العمل الإرهابي الجبان لتوظيفه لمصلحتها وضمناً نظام الإجرام الاسدي.

ونرى في الحل السياسي المستند لبيان جنيف وملحقاته، والذي يحافظ على وحدة سوريا وشعبها

وينهي حكم النظام الأسدي، المدخل لإنهاء كافة أشكال الاحتلالات ويضع سوريا على طريق الحرية التي بذل السوريون من أجلها سيولاً من الدماء، على مدى سنوات الثورة.

نتقدم بتعازينا الحارة لشعبنا السوري ولذوي الشهداء في منطقة عفرين في مصابهم الجلل.

الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعار للقتلة المجرمين.

29 نيسان 2020

حزب الشعب الديمقراطي السوري

الهيئة القيادية

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