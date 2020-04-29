معاناة أهالي عفرين تمتد إلى الشق الإنساني عبر تجاهل المنظمات لهم وتميز “المهجرين” بالمساعدات

تتواصل معاناة أهالي عفرين ممن رفضوا التهجير وقرروا البقاء ضمن مناطقهم، هذه المعاناة التي تشمل جوانب الحياة كافة من انتهاكات تمارسها الفصائل الموالية لأنقرة عبر عمليات خطف وسلب ونهب وسرقات وفرض إتاوات، ولم تتوقف المعاناة لدى الأهالي عند هذا الحد.

فالجانب الإنساني أيضاً تعمد المنظمات الإنسانية بتمييز المهجرين من مناطق سورية أخرى إلى عفرين عن سكانها الأصليين، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن أحد المنظمات الإنسانية عمدت إلى توزيع 13 ألف سلة غذائية في عفرين، كان نصيب السكان الأصليين منها نحو 1200 سلة فقط، فيما البقية تم توزيعها على المهجرين من مناطق أخرى.

وأضافت مصادر المرصد السوري أن وفقاً لتعداد أهالي عفرين ضمن المنطقة التي جرى التوزيع فيها، فإنه من المفترض أن يتم توزيع 5700 سلة عليهم.