القوات الكردية تنفي الاتهامات التركية بوقوفها خلف تفجير عفرين الدموي والذي تسبب بمقتل وجرح أكثر من 100 شخص

29 أبريل,2020
أقل من دقيقة

نفت القوات الكردية الاتهامات التي وجهت إليها من قبل تركيا بالوقوف وراء التفجير الدموي الذي ضرب مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها يوم أمس.

وجاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم “وحدات حماية الشعب الكردي” (YPG) حيثُ قال:

” إن ما حدث يوم أمس ومسارعة بعض الجهات التي احتلت عفرين إلى تحميل وحدات حماية الشعب المسؤولية قبل التحقق من ذلك. تلك الاتهامات عارية عن الصحة وليس لنا اي صلة بما حدث”.

من جانبه أدان مجلس سوريا الديمقراطية وكذلك القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التفجير الذي ضرب مدينة عفرين يوم أمس.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

29 أبريل,2020

“لتوحيد الصف الكردي”.. أحزاب كردية تلتقي ممثلي الخارجية الأمريكية في مناطق “الإدارة الذاتية”

29 أبريل,2020

 مصادر صحية: تسجيل إصابتين بفيروس “كورونا” في مناطق “الإدارة الذاتية” 

29 أبريل,2020

“عدسة المرصد”: أحزاب كردية تجتمع مع منسق خارجية الأمريكية في مناطق “الإدارة الذاتية”

29 أبريل,2020

إصابة عنصر بـ”قسد” أثناء إزالة لغم على محاور “تل أبيض”