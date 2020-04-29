القوات الكردية تنفي الاتهامات التركية بوقوفها خلف تفجير عفرين الدموي والذي تسبب بمقتل وجرح أكثر من 100 شخص

نفت القوات الكردية الاتهامات التي وجهت إليها من قبل تركيا بالوقوف وراء التفجير الدموي الذي ضرب مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها يوم أمس.

وجاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم “وحدات حماية الشعب الكردي” (YPG) حيثُ قال:

” إن ما حدث يوم أمس ومسارعة بعض الجهات التي احتلت عفرين إلى تحميل وحدات حماية الشعب المسؤولية قبل التحقق من ذلك. تلك الاتهامات عارية عن الصحة وليس لنا اي صلة بما حدث”.

من جانبه أدان مجلس سوريا الديمقراطية وكذلك القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التفجير الذي ضرب مدينة عفرين يوم أمس.