 مصادر صحية: تسجيل إصابتين بفيروس “كورونا” في مناطق “الإدارة الذاتية” 

29 أبريل,2020
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أفادت مصادر صحية للمرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه تم تسجيل إصابتين بفيروس “كورونا” في مدينتي الحسكة والقامشلي، حيث يخضع أحد المصابين للحجر الصحي في مدينة الحسكة والآخر متواجد في المشفى الوطني في القامشلي.
وكانت السلطات الصحية أجرت فحوصات لذويهما واتخذ قرارا بعزل المقربين منهم.
وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 21 أبريل، تمديد “الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سورية” حظر التجول العام ضمن مناطق نفوذها لـ 10 أيام إضافية، تزامنا مع انتهاء المدة المعلن عنها سابقاً لحظر التجول.

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