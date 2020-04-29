“لتوحيد الصف الكردي”.. أحزاب كردية تلتقي ممثلي الخارجية الأمريكية في مناطق “الإدارة الذاتية”

قالت مصادر موثوقة إن ممثلين عن وزارة الخارجية الأمريكية التقوا مع ممثلين عن الأحزاب والقوى الكردية، اليوم، في مناطق “الإدارة الذاتية” في شمال وشرق سوريا، بهدف “توحيد الصف الكردي وإعادة الثقة مع السياسة الأمريكية”.

وحضر الاجتماع، وفق المصادر، ممثلون عن حزب السلام الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الليبرالي الكردستاني والبارتي الديمقراطي الكردستاني–سوريا وحزب التجمع الوطني الكردستاني وحزب التغيير الديمقراطي الكردستاني وحركة التجديد الكردستاني واتحاد الشغّيلة الكردستاني وحزب الخضر الكردستاني وتيار المستقبل الكردستاني وحزب التآخي الكردستاني وحزب روج الديمقراطي الكردي في سوريا والاتحاد الوطني الحر- روج آفا وحزب النضال الديمقراطي والحزب الجمهوري الكردستاني.