بسبب عدم توفر المستلزمات.. إغلاق مركز الأطراف الصناعية والعلاج الفيزيائي في الرقة

أغلق مركز الأطراف الصناعية والعلاج الفيزيائي في الرقة، في 27 أبريل/نيسان، بسبب عدم توافر مستلزمات العلاج الفيزيائي وأدوات العمل الجراحي في المركز.

ويعتبر المركز هو الأول من نوعه في الرقة الذي يعني بشؤون ضحايا الألغام، حيث تم إنشائه في مطلع 2018، من قبل متطوعين أطباء ومعالجين فيزيائيين أجروا العديد من العمليات الجراحية الناجحة وتركيب الأطراف الصناعية واستطاع المركز إعادة الأمل لمبتوري الأطراف خلال عام 2018 و2019، دون تقديم دعم يذكر.

وخلال الفترة من 27 شباط/فبراير العام الفائت حتى تاريخ تاريخ إغلاقه، نفذ المركز عدة عمليات شملت تركيب أطراف صناعية لـ52 شخصٍ من مختلف أنواع البتور السفلية، بالإضافة إلى تقديم العناية لـ700 مستفيد من مركز المعالجة الفيزيائية، وإجراء 42 عملية تصحيح بتور، وإجراء 3 عمليات تركيب صفائح معدنية، وتركيب 3 أجهزة تثبيت خارجية، وإجراء 6 عمليات نزع شظايا، وتركيب عدسة عين تجميلية وأجهزة تقويمية للأطفال لـ31 مستفيد، إضافة إلى تقديم خدمات الدعم النفسي لـ60 حالة.

وشملت أنشطة المركر كذلك، توزيع لباس للأطفال فاقدي الأطراف وحملات إفطار بشهر رمضان للأطفال فاقدي الأطراف وذويهم.

ويعزى المسؤولون عن المركز أسباب توقفه عن العمل نتيجة غياب الأدوية والمعقمات، في ظل عدم تقديم أي جهة أو منظمة المستلزمات للمركز.