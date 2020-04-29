تزامنا مع الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان”.. قوات النظام تقصف قرى جبل الزاوية

قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، قرى الفطيرة وسفوهن وكنصفرة بجبل الزاوية جنوب إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

فيما عدا ذلك، يتواصل الهدوء الحذر ضمن عموم منطقة “بوتين – أردوغان”، خلال اليوم الـ55 على التوالي من وقف إطلاق النار الجديد.

وكان المرصد السوري رصد بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على كل من كفرعمة وكفرتعال بريف حلب الغربي، والفطيرة وكنصفرة بريف إدلب الجنوبي بالإضافة لبلدة آفس بريف إدلب الشرقي.