مع استمرار الانفلات الأمني في “عفرين”.. العثور على جثة امرأة ملقاة بالأراضي الزراعية 

29 أبريل,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر الأهالي في قرية قطمة بريف عفرين، اليوم، على جثة امرأة مجهولة الهوية ملقاة في الأراضي الزراعية بالقرب من القرية وعليها آثار طلقات نارية في أنحاء الجسم.
رصد المرصد السوري، في 28 أبريل/نيسان انفجار عبوة ناسفة بسيارة في حي المحمودية في مدينة عفرين، أسفرت عن إصابة شخص وأضرار مادية.
وكان المرصد السوري رصد انفجارا عنيفا في شارع راجو، جراء انفجار شاحنة تحمل محروقات، حيث وقع الانفجار على بعد عشرات الأمتار من مقر الوالي في مدينة عفرين، أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 100 شخص.

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