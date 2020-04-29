عناصر “تحرير الشام” يحاولون اختطاف قائد مجموعة مسلحة في الكتائب المستقلة بريف حلب

اقتحم عناصر القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام قرية السحارة بريف حلب الغربي، اليوم، لاختطاف قائد مجموعة مسلحة في الكتائب المستقلة من أمام منزله في القرية، وفقا لما أفادت به مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقالت المصادر إن الهدف الذي حاولوا اختطافه قاومهم، ما دفعهم لإطلاق النار تجاهه وإصابته.

وخرجت مجموعة من أهالي القرية لمواجهة العناصر الأمنية ورفض تسليم القيادي، ما أجبر عناصر القوى الأمنية للانسحاب من القرية.

ووفقا للمصادر، كان أمير قاطع حلب على رأس تلك العناصر والقوى الأمنية التابعة لتحرير الشام.

وكان عناصر هيئة تحرير الشام منعوا رتلا لقوات الجيش التركي من دخول مدينة دارة عزة غرب محافظة حلب، حيث تجمع عناصر حاجز القاطورة، في 28 أبريل/نيسان، للوقوف في وجه الآليات العسكرية التركية.

ويأتي ذلك في ظل التوتر الكبير بين هيئة تحرير الشام التي تطالب بفتح معبر تجاري بين قوات النظام والقوات التركية مع الفصائل الموالية لها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استنفارًا عسكريًا بين الجيش التركي وفصيل “فيلق الشام” من جهة و”هيئة تحرير الشام” من جهة أُخرى، في مناطق حلب وإدلب.