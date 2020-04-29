بدعم من طائرات “التحالف الدولي”.. “قسد” تداهم قرية في ريف دير الزور الشمالي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، حملة مداهمة نفذتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من طائرات “التحالف الدولي”، في قرية غريبة شرقية بالقرب من بلدة الصور بريف ديرالزور الشمالي، فيما لا تزال الحملة مستمرة حتى وقت متأخر من ليل الأربعاء.

يذكر أن ريف دير الزور يشهد نشاطا لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” التي تنفذ عمليات قتل واغتيالات بحق عناصر “قسد” هناك.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من مروحيات “التحالف الدولي” شنت حملة دهم في بلدة جديدة العكيدات بريف دير الزور الشرقي، في 28 أبريل/نيسان، واعتقلت خلالها عنصر مُسرح حديثاً من “جيش النظام” لديه خبرة في تفكيك الألغام ويستعين به الأهالي لتفكيك الألغام في المنطقة.

واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية في 27 أبريل/نيسان، عنصرا في “كتائب البعث” الرديفة لقوات النظام، في قرية جديد بكارة في ريف دير الزور الشرقي.