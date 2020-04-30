خروقات متواصلة ضمن منطقة “خفض التصعيد” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ56

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في كنصفرة والبارة وقوقفين الواقعة جميعها في ريف إدلب الجنوبي، ولم ترد أنباء عن إصابات، فيما ساد الهدوء الحذر عموم منطقة “بوتين – أردوغان” منذ ما بعد منتصف الليل وحتى الصباح، وذلك مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 56.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على كل من كفرعمة وكفرتعال بريف حلب الغربي، والفطيرة وكنصفرة بريف إدلب الجنوبي بالإضافة لبلدة آفس بريف إدلب الشرقي.