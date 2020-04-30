للمرة السابعة منذ تطبيق اتفاق “بوتين – أردوغان”.. دورية مشتركة جديدة بين الروس والأتراك على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات الروسية سيرت صباح اليوم الخميس دورية مشتركة جديدة مع نظيرتها التركية، على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت الدورية المقتضبة من ترنبة شرق إدلب وصولاً إلى النيرب بالريف ذاته، فيما تعد هذه الدورية هي السابعة من نوعها منذ بدء تطبيق اتفاق “بوتين – أردوغان” الأخير.

على صعيد متصل، عمدت القوات التركية المتمركزة في أريحا جنوب إدلب، إلى توزيع منشورات على المواطنين، تدعوهم من خلالها لمساعدة وتسهيل مرور الدوريات المشتركة من المنطقة.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، تسيير القوات الروسية والقوات التركية لدورية مقتضبة جديدة على اتستراد حلب – اللاذقية الدولي، حيث انطلقت الدورية من قرية ترنبة بريف سراقب ووصلت إلى بلدة النيرب شرق إدلب بمسافة لا تتعدى الـ 3 كلم.