القوات التركية تسير مع نظيرتها الروسية دورية جديدة في ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، تسيير القوات التركية ونظيرتها الروسية لدورية مشتركة جديدة بريف الدرباسية، حيث انطلقت 4 عربات روسية ومثلها تركية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا، وتوجهت نحو دليك وقنيطرة وقرمانية وتل كديش وغنانمية الواقعة بريف درباسية الجنوبي، ثم توجهت إلى كربطلي ومنها إلى جديدة شرق الدرباسية، قبل أن تعود مجددا إلى شيريك.

وأكدت المرصد السوري بأن أطفال عمدوا إلى رمي الحجارة والأحذية على الآليات التركية، أثناء مرور الدورية من قرى كربطلي وتل كديش وغنامية.

وكان المرصد السوري رصد قبل 3 أيام، تسيير القوات الروسية لدورية مشتركة جديدة مع نظيرتها التركية في ريف مدينة عين العرب (كوباني) الغربي، حيث انطلقت المدرعات الروسية – التركية من قرية آشمة وجابت قرى وبلدات في ريف كوباني الغربي، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين على علوٍ منخفض في أجواء المنطقة.

عدسة المرصد السوري ترصد تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة في ريف الحسكة

عدسة المرصد السوري ترصد تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة في ريف الحسكة Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, April 30, 2020