بعد تأكيد إصابة امرأة وزوجها بفيروس كورونا.. “الأسايش” تعزل حي كاملاً بمدينة الحسكة.. و”الإدارة الذاتية” تقدم معونات غذائية للمواطنين هناك

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، عمدت إلى فرض طوق أمني مشدد جداً على حي العمران الواقع بالقسم الجنوبي الغربي من مدينة الحسكة، بعد تأكد إصابة امرأة وزوجها يوم أمس بفيروس “كورونا” المستجد، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الأسايش فرضت حظراً على الحي وأغلقت مداخله ومخارجه، بالتزامن مع توزيع “الإدارة الذاتية” لسلل غذائية على المدنيين في الحي، كي يبقوا ضمن الحجر المنزلي ليتأكدوا من خلو المنطقة من أي إصابات أخرى نتجت عن اختلاط الحالتين بسكان الحي.

وبالعودة لتفاصيل إصابة الحالتين بفيروس “كوفيد-19″، فقد حصل المرصد السوري على معلومات كاملة من مصادر طبية موثوقة في الحسكة، إذ قالت المصادر: إن القضية بدأت عند إصابة رجل خمسيني بفيروس “كورونا” منتصف شهر آذار الفائت، دون اعتراف “سلطات النظام السوري” بذلك، حيث توفي ذلك الشخص مطلع شهر نيسان الجاري، ووفقاً لنتائج الفحوصات التي وصلت في يوم وفاته فإن الرجل كان مصاب بالفيروس.

وبعد أيام تبين إصابة مواطنة من أقرباء الرجل المتوفي بفيروس “كورونا” عقب إجراء فحوصات وتحاليل لها، بعد أن وصلت إلى أحد مشافي الحسكة تعاني من أعراض الفيروس، وعلى إثره جرى فحص عائلتها، لتظهر النتائج أن زوجها مصاب أيضاً بالفيروس، فيما كانت نتائج ابنها وزوجته سلبية.

عدسة المرصد السوري من مدينة الحسكة.. ترصد إغلاق “الأسايش” لمداخل ومخارج حي العمران وعزله بشكل كامل وذلك عقب تأكد إصابة امرأة وزوجها بفيروس “كورونا”