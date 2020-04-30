مواطنون وعناصر من “الدفاع الوطني” يعترضون رتلاً أمريكيا جنوب القاملشي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أهالي قريتي “صالحية حرب” و”مشيرفة” اعترضوا رتلاً عسكرياً أمريكيا كان قادماً من بلدة تل براك ترافقه طيارة حربية في الأجواء و منعوه من إكمال مسيرته حيث تجمهر الأهالي وعناصر من الدفاع الوطني عند حاجز لقوات النظام في قرية صالحية حرب ووقفوا إلى جانب العناصر ومنعوه من عبور القريتين الواقعتين على الطريق الدولي بريف القامشلي الجنوبي.

ونشر “المرصد السوري”، في 22 من الشهر الجاري، أن دورية أمريكية كانت تتجول بمفردها في قرية فرفرة في ريف القامشلي، تعرضت للرشق بالحجارة من قبل عناصر “الدفاع الوطني” التابعين للنظام رفقة عدد من الأهالي، وأجبروهم على الانسحاب من القرية.