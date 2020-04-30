ثأر قديم يسفر عن اشتباكات ومقتل عنصر في الفصائل الموالية لتركيا في مدينة جرابلس

قتل عنصر في صفوف الفصائل الموالية لتركيا، اليوم، في مدينة جرابلس شمال حلب، إثر إطلاق النار عليه من قبل عنصر آخر في “جيش الشرقية”، بالقرب من معبر عون الدادات، على خلفية ثأر قديم فيما بينهما.

ولا تزال الاشتباكات متقطعة بين الفصائل الموالية لتركيا وسط إطلاق رصاص عشوائي تساقط على المخيمات القريبة.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 27 أبريل/نيسان، بأن مجموعة من عناصر الجبهة الشامية الموالية لتركيا أطلقت النار على شابين مهجرين من الغوطة الشرقية إلى عفرين، ما تسبب بإصابتهما بجروح خطرة.