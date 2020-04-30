مقتل 6 من قوات النظام بينهم ضابط في استهداف خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” حافلة عسكرية في بادية حمص

وثقّ المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 6 عناصر من قوات النظام بينهم ضابط، جراء استهداف حافلة تقلهم بلغم أرضي مزروع على إحدى الطرقات في منطقة حميمة الواقعة شرق مدينة السخنة في ريف حمص.

وتشهد المنطقة المحيطة بمدينة السخنة في ريف حمص تصاعدا لنشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر مارس/آذار الفائت من العام2019، حيث وثق “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من 24 مارس الفائت من العام 2019، وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 502 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ127 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة و4 قتلوا في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 179 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.