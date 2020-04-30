بعد ترحيله من تركيا قبل أشهر.. هيئة تحرير الشام تعدم مواطنا كرديا في إدلب

أعدمت هيئة تحرير الشام، أمس، مواطن من أبناء قرية معمل اوشاغي التابعة لناحية ماباتا شمال حلب.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، لجأ الشاب إلى تركيا، حيث رحلته السلطات التركية أثناء حملة طرد السوريين من تركيا، واعتقلته هيئة تحرير الشام بعد دخوله الأراضي السورية. وقبع في سجونها عدة أشهر قبل أن تصدر الحكم عليه بتهمة انتمائه إلى وحدات حماية الشعب الكردي، وقيامه بأعمال تشبيحية مع قوات النظام في مدينة حلب، بحسب ما أكدته مصادر محلية.

وكان ذوي الشاب أوكلوا محامي لإخراجه من السجن عبر دفع فدية مالية مقدارها 10 آلاف دولار أمريكي.

وكانت هيئة تحرير الشام أعدمت، في 20 أبريل/نيسان، شابا من أبناء دارة عزة في ريف حلب الشمالي الغربي، بتهم مختلفة منها الكفر وسب الذات الإلهية، وعلاقات غير شرعية مع نساء وتعاطي المخدرات ومحاولته الرجوع إلى مناطق النظام فضلا عن موالاته له، في حين نفت مصادر محلية للمرصد السوري ارتباط الشاب بالنظام وتأييده له، فيما أكدت المصادر بأن هاتفه المحمول كان مليئا بالكفر وشتم زعيم هيئة تحرير الشام “أبو محمد الجولاني”.

وطالبت “تحرير الشام” ذوي الشاب بمبلغ وقدره 30 ألف دولار أمريكي، دون أن تلقى إجابة من أحد.

وكانت “تحرير الشام” اعتقلت الشاب في معبر باب الهوى شمال إدلب، بعد تفتيش هاتفه المحمول أثناء قدومه من تركيا بعد أن رحلته السلطات التركية قبل عدة أشهر.