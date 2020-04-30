رفضا لافتتاح المعبر التجاري في ريف حلب.. شهيد و4 جرحى برصاص “تحرير الشام”.. وعمليات دهس للمعارضين 

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص القوى الأمنية لهيئة تحرير الشام، اليوم، خلال مشاركته بالاحتجاجات الرافضة لافتتاح معبر مع النظام. وبذلك يكون الشهيد الأول الذي سقط رافضا لافتتاح المعبر التجاري بين هيئة تحرير الشام وقوات النظام.

وكان عناصر “تحرير الشام” نفذوا عمليات دهس بسياراتهم على متظاهرين رافضين لفتح معبر تجاري مع النظام السوري في معارة النعسان، بالإضافة لقيامهم بفتح نيران رشاشاتهم نحو المتظاهرين بشكل عشوائي، مما أدى لإصابة 5 من المتظاهرين، في حين بدأت الشاحنات التجارية بالدخول من مناطق سيطرة النظام السوري، إلى المناطق الخاضعة لسيطرة “تحرير الشام” والفصائل عبر معبر معارة النعسان – ميزناز التجاري في ريف حلب الغربي، الذي قامت “هيئة تحرير الشام” بافتتاحه

تزامن ذلك، مع تجمهر عشرات المواطنين الرافضين لافتتاح المعبر في المنطقة لمنع الشاحنات من الدخول نحو مناطق سيطرة “تحرير الشام” والفصائل.

بينما تجمع عشرات المحتجين من أهالي منطقة معارة النعسان وريفها لقطع الطريق الواصل إلى بلدة ميزناز في ريف حلب الغربي، منعا لمرور الشاحنات عبر المعبر التجاري.