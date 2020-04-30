مسلحون مجهولون يستهدفون حاجزا أمنيا لقوات النظام في ريف القنيطرة 

30 أبريل,2020
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محافظة القنيطرة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون حاجزا أمنيا لقوات النظام، مساء اليوم، على طريق غدير البستان-المعلقة، في ريف القنيطرة جنوب سورية، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين قبل وصول مؤازرة من عناصر التسويات لمساندة قوات النظام هناك، ما أدى إلى سقوط عدة جرحى من عناصر قوات النظام.
ورصد المرصد السوري في 17 أبريل/نيسان، حملة مداهمة نفذتها قوات النظام، في بلدة الناصرية في ريف القنيطرة، واعتقلت عددا من المدنيين والشبان المطلوبين للأفرع الأمنية.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 16 أبريل/ نيسان، اغتيال عنصر في صفوف قوات النظام، في بلدة الناصرية بريف القنيطرة، من قبل مسلحين مجهولين.

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