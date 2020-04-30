الانفلات الأمني يتواصل في ريف دير الزور.. مجهولان يستهدفان مواطنين في سوق محلي.. وتفجير لغم يصيب عنصر بـ”قسد”

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب مواطنين اثنين من أبناء قرية الحوايج في ريف دير الزور الشرقي، اليوم، جراء إطلاق النار عليهما من قبل مجهولان يستقلان دراجة نارية في سوق بلدة ذيبان في ريف دير الزور الشرقي.

على صعيد متصل، أصيب عنصر بـ”قسد” جراء انفجار لغم في قرية البوبدران في الريف الشرقي من محافظة دير الزور.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 29 أبريل/نيسان، حملة مداهمة نفذتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من طائرات “التحالف الدولي”، في قرية غريبة شرقية بالقرب من بلدة الصور بريف ديرالزور الشمالي، فيما لا تزال الحملة مستمرة حتى وقت متأخر من ليل الأربعاء.

يذكر أن ريف دير الزور يشهد نشاطا لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” التي تنفذ عمليات قتل واغتيالات بحق عناصر “قسد” هناك.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من مروحيات “التحالف الدولي” شنت حملة دهم في بلدة جديدة العكيدات بريف دير الزور الشرقي، في 28 أبريل/نيسان، واعتقلت خلالها عنصر مُسرح حديثاً من “جيش النظام” لديه خبرة في تفكيك الألغام ويستعين به الأهالي لتفكيك الألغام في المنطقة.