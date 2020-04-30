تزامنا مع ملاحقة عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.. “التحالف الدولي” ينفذ إنزالا جويا بالقرب من حقل الغاز “كونيكو”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 30 أبريل/نيسان الفائت، هجوما نفذه 4 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على سيارة عسكرية لـ”قسد” بالقرب من معمل الغاز في بلدة جديدة عكيدات، كانوا يستقلون سيارة بريف ديرالزور الشرقي، ما أدى إلى إصابة 3 عناصر من “قسد”، مستغلين أعمال البلدية في صيانة الطريق هناك للتخفي خلف أكوامالتراب، في حين لاحقتهم سيارة عسكرية تابعة لـ”قسد” على طريق العزبة بالقرب من حقل كونيكو للغاز أطلق عناصر “قسد” النار على السيارة التي بداخلها خلايا التنظيم، وتمكنت من إصابة اثنين منهم وأسر آخرين، فيما أطلقت قوات “التحالف الدولي” قنابل ضوئية على موقع الاشتباك في محيط حقل “كونيكو”

في سياق ذلك، نفذت قوات “التحالف الدولي” إنزالا جويا وسيطرت على الوضع بالكامل.