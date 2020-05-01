عقب استهداف مواقع في الجنوب السوري قبل ساعات.. قصف إسرائيلي جديد يستهدف “حزب الله” اللبناني على طريق حمص – تدمر

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الجمعة، دوي انفجارات عنيفة ضربت مدينة حمص ومحيطها، ووفقاً لمعلومات المرصد السوري، فإنها ناجمة عن قصف صاروخي إسرائيلي جديد، استهدف مستودعاً للذخيرة والصواريخ تابع لحزب الله اللبناني لها ضمن معسكر “الحسن بن الهيثم” الواقع على طريق حمص – تدمر، وأحدثت عملية تدمير المستودع بفعل الصواريخ الإسرائيلية انفجارات عنيفة، تطايرت شظايا الانفجارات تلك إلى داخل مدينة حمص، فيما سبقت عملية الانفجارات محاولة تصدي دفاعات النظام الجوية للاستهداف الجديد.

وأكدت مصادر المرصد السوري بأن معسكر “الحسن بن الهيثم” هو للتدريب الجامعي لكن حزب الله اللبناني اتخذه مقراً له قبل سنوات.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر خلال الساعات الفائتة، أن أصوات انفجارات متفرقة دوت في القسم الغربي من محافظة درعا، ناجمة عن قصف إسرائيلي استهدف نقاط عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في منطقة تل أحمر وريف معرية غرب درعا، ومنطقة تل الأحمر الغربي في القنيطرة قرب الحدود الإدارية مع محافظة درعا جنوب سورية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.