المبعوث الأمريكي يريد أن تضغط تركيا على المتشددين في إدلب بسوريا

المبعوث الأمريكي يريد أن تضغط تركيا على المتشددين في إدلب بسوريا

واشنطن (رويترز) – قال المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيم جيفري يوم الخميس إنه يأمل أن تواصل تركيا الضغط على الجماعات المتشددة، بما في ذلك جماعة هيئة تحرير الشام، في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.

وأضاف جيفري خلال اجتماع عبر الإنترنت نظمته مؤسسة المجلس الأطلسي ”نأمل أن نرى الأتراك يواصلون فرض ضغوط على المنظمات الإرهابية هناك، وأقواها هيئة تحرير الشام“.

وتابع قائلا ”كان هناك بعض من تبادل إطلاق النار، هناك بعض الضغوط المفروضة عليهم. نأمل أن نرى استمرارا لذلك“.

المصدر: رويترز

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