العثور على جثة عنصر من “الشرطة” الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل أحد عناصر “الشرطة” المدعومة من قبل تركيا، وذلك في ظروف غامضة ومجهولة حتى اللحظة، حيث جرى العثور على جثته مقتولاً داخل منزله في بلدة آخترين بريف حلب الشمالي، وكان المرصد السوري رصد في الـ 28 من شهر أبريل الفائت، العثور على جثة رجل مجهول الهوية، وذلك في منطقة الباب الواقعة بريف حلب الشمالي الشرقي، والخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وكان المرصد السوري رصد قبل أيام أيضاً، العثور على جثة تعود لأحد عناصر “الشرطة” الموالية لتركيا في قرية تل بطال بريف حلب الشمالي، حيث جرى قتله بظروف مجهولة ورميه في المنطقة هناك، يذكر أن الشرطي ينحدر من بلدة دابق بالريف ذاته.