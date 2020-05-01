مدير المرصد السوري: الانفجارات العنيفة صباح اليوم سببها استهداف صاروخي إسرائيلي لمستودع ذخيرة تابع لحزب الله جرى تدميره بشكل كامل

مدير المرصد السوري: معسكر “الحسن بن الهيثم” هو معسكر للتدريب الجامعي لكن حزب الله جعله مستودعاً له قبل سنوات، الانفجارات العنيفة صباح اليوم سببها استهداف صاروخي إسرائيلي لمستودع ذخيرة تابع لحزب الله جرى تدميره بشكل كامل، النظام السوري قال صباح اليوم أن الانفجارات عرضية وإذا ما كانت كذلك، لماذا انطلقت صواريخ الدفاعات الجوية؟! نتيجة تطاير شظايا الذخائر ضمن المستودع أصيب عدد من المدنيين ضمن الأحياء المجاورة للمعسكر في مدينة حمص، الانفجار هذا جاء بعد ساعات قليلة من استهداف صاروخي إسرائيلي لمقرات تابعة لحزب الله في القنيطرة المجاورة للجولان المحتل وأقصى ريف درعا، هناك حرب إسرائيلية واضحة لاستهداف كل ما يمت لحزب الله والإيرانيين بصلة داخل الأراضي السورية.

القضية باتت استهداف وجود القوات الإيرانية والموالين لها وحزب الله اللبناني والسوري والعراقي، بكامل الأراضي السورية وليس فقط استهداف شحنات أسلحة وذخائر وتدمير مستودعات ومقرات، هناك بنك أهداف موجود لدى إسرائيل، وروسيا مطلعة على أهداف إسرائيل وهي موافقة عليها.