قتيل وعدة جرحى في هجوم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على حاجز لقوات سوريا الديمقراطية شرق دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تعرض حاجز لقوات سوريا الديمقراطية في قرية ضمان بريف ديرالزور الشرقي، لهجوم مسلح من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، وبحسب مصادر “المرصد السوري”، أسفر الهجوم عن مقتل أحد المهاجمين من خلايا التنظيم وهو عراقي الجنسية بالإضافة لجرح 5 من عناصر قوات سورية الديمقراطية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، هجوما نفذه 4 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على سيارة عسكرية لـ”قسد” بالقرب من معمل الغاز في بلدة جديدة عكيدات، كانوا يستقلون سيارة بريف ديرالزور الشرقي، ما أدى إلى إصابة 3 عناصر من “قسد”، مستغلين أعمال البلدية في صيانة الطريق هناك للتخفي خلف أكوامالتراب، في حين لاحقتهم سيارة عسكرية تابعة لـ”قسد” على طريق العزبة بالقرب من حقل كونيكو للغاز أطلق عناصر “قسد” النار على السيارة التي بداخلها خلايا التنظيم، وتمكنت من إصابة اثنين منهم وأسر آخرين، فيما أطلقت قوات “التحالف الدولي” قنابل ضوئية على موقع الاشتباك في محيط حقل “كونيكو”