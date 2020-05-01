المرصد السوري لحقوق الانسان
المرصد السوري لحقوق الإنسان


لأسباب مجهولة حتى اللحظة.. “الأمن العسكري” يعتقل 20 شاباً في الغوطة الشرقية

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري، نفذت حملة دهم استهدفت فيها عدداً من المنازل والمحال التجارية في بلدة كفر بطنا بالغوطة الشرقية، اعتقلت خلالها 20 شاباً من أبناء البلدة لأسباب غير معلومة.

ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، فإن عملية الاعتقال تركزت في أحياء مشفى الفاتح والمنطقة المحيطة بها، واستمرت لساعات متواصلة، جرى خلالها اعتقال نحو 20 شاباً، واقتادتهم إلى فروعها الأمنية في العاصمة دمشق.

قد يعجبك ايضا المزيد

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول