مسلحو فصيل “سليمان شاه” يواصلون تضييق الخناق على أهالي ناحية “الشيخ حديد” عبر فرض إتاوات جديدة

أقدمت العناصر المسلحة المنضوية ضمن فصيل “سليمان شاه” والذي يسيطر على ناحية “الشيخ حديد” في ريف عفرين، بفرض إتاوات جديدة على سكان الناحية، تمثلت بفرض نسبة تقدر بـ 15% من موسم محصولهم الزراعي لكروم العنب، إضافةً لإجبارهم على شراء الصناديق الكرتونية من الفصيل.

كما فرض مسلحو الفصيل على أهالي قرى عدة هناك، إتاوة مالية تتراوح ما بين 2500 – 3000 ليرة سورية عن كل عائلة، وذلك بحجة ترميم المقر الرئيسي للفصيل في كل قرية منها، كما أن المبالغ المفروضة لا تقف عند هذا الحدن حيث يتم فرض مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف ليرة سورية لأشخاص آخرين.

كذلك أقدمت عناصر مسلحة من الفصيل ذاته، على على طرد مُسنّ بغية السيطرة على منزله وإنشاء مقر عسكري جديد ضمن منزله، وذلك في قرية جقلا وسطاني.