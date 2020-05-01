لليوم الثاني على التوالي.. اشتباكات فصائلية ومناطقية تتجدد في مدينة جرابلس

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، تجدد الاشتباكات في مدينة جرابلس بين عناصر من الفصائل الموالية لتركيا من أبناء دير الزور من جهة، وعناصر من الشرطة العسكرية، حيث تعرض فرع الشرطة العسكرية في المدينة لهجوم بالأسلحة الرشاشة نفذه أبناء دير الزور من المنضوين في صفوف الفصائل الموالية لتركيا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري أمس، مقتل عنصر في صفوف الفصائل الموالية لتركيا، في مدينة جرابلس شمال حلب، إثر إطلاق النار عليه من قبل عنصر آخر في “جيش الشرقية”، بالقرب من معبر عون الدادات، على خلفية ثأر قديم فيما بينهما، تزامنا مع اشتباكات متقطعة وإطلاق رصاص عشوائي تساقط على المخيمات القريبة.