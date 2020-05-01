القنابل ومخلفات الحرب العنقودية تودي بحياة مواطن وطفل في ريف درعا 

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استشهاد مواطن في درعا البلد جراء إنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب.

على صعيد متصل، استشهد طفل إثر انفجار قنبلتين داخل منزل في مدينة بصرى الشام في ريف درعا.

وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 278 بينهم 65 مواطنة و80 طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.