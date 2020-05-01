تزامنا مع تحليق طائرات الاستطلاع الروسية.. قوات النظام تقصف جبل الزاوية 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا براجمات الصواريخ مصدره قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب، استهدف قريتي سفوهن و الفطيرة في جبل الزاوية بريف إدلب، تزامنا مع تحليق طائرات استطلاع روسية في أجواء المنطقة.

فيما عدا ذلك، يسود الهدوء الحذر عموم منطقة “بوتين – أردوغان”، مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ57 على التوالي.

وكانت قوات النظام قصفت بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، أماكن في بلدتي البارة وكنصفرة الواقعتين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.