المرصد السوري لحقوق الانسان
المرصد السوري لحقوق الإنسان


تزامنا مع تحليق طائرات الاستطلاع الروسية.. قوات النظام تقصف جبل الزاوية 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا براجمات الصواريخ مصدره قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب، استهدف قريتي سفوهن و الفطيرة في جبل الزاوية بريف إدلب، تزامنا مع تحليق طائرات استطلاع روسية في أجواء المنطقة.
فيما عدا ذلك، يسود الهدوء الحذر عموم منطقة “بوتين – أردوغان”، مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ57 على التوالي.
وكانت قوات النظام قصفت بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، أماكن في بلدتي البارة وكنصفرة الواقعتين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

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