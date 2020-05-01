طائرات تركية تحلق في أجواء ريف حلب الشمالي.. ومقتل وإصابة 5 من الفصائل الموالية لتركيا في مدينة جرابلس 

قتل عنصر من الشرطة العسكرية الموالية لتركيا وأصيب 3 آخرين، جراء تجدد الاشتباكات في مدينة جرابلس شمال شرق حلب، بين مجموعة مسلحة من أبناء دير الزور تتبع لأحرار الشرقية من جهة وعناصر الشرطة العسكرية من جهة أخرى، فيما عاد الهدوء الحذر إلى المنطقة بعد تدخل وساطات في الفصائل الموالية لتركيا، تزامن ذلك، مع تحليق لطائرات تركية في أجواء المناطق الحدودية في ريف حلب الشمالي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل، تجدد الاشتباكات في مدينة جرابلس، حيث تعرض فرع الشرطة العسكرية في المدينة لهجوم بالأسلحة الرشاشة نفذه أبناء دير الزور من المنضوين في صفوف الفصائل الموالية لتركيا.

ورصد المرصد السوري أمس، مقتل عنصر في صفوف الفصائل الموالية لتركيا، في مدينة جرابلس شمال حلب، إثر إطلاق النار عليه من قبل عنصر آخر في “جيش الشرقية”، بالقرب من معبر عون الدادات، على خلفية ثأر قديم فيما بينهما، تزامنا مع اشتباكات متقطعة وإطلاق رصاص عشوائي تساقط على المخيمات القريبة.