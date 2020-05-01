المرصد السوري لحقوق الانسان:قصف إسرائيلي جديد يستهدف وسط سوريا

وقال المرصد السوري ومقره بريطانيا إن ضربات إسرائيلية على قاعدة عسكرية تديرها جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران تقع على طريق حمص-تدمر سببت سلسلة انفجارات.

وأشار المرصد إلى تقارير تناقلها سكان بالمنطقة بأن دوي أصوات الانفجارات سُمع في أنحاء مدينة حمص.

ووفقا للمرصد ، جاء الهجوم في أعقاب ضربات شنتها طائرات هليكوبتر إسرائيلية الليلة الماضية من مرتفعات الجولان، التي تحتلها إسرائيل، على قواعد إيرانية في جنوب سوريا.

المصدر: مصر الان