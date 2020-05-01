المرصد السوري لحقوق الانسان:إسرائيل تستهدف موقعًا عسكريًا لـ«حزب الله» شرق حمص

المرصد السوري لحقوق الانسان:إسرائيل تستهدف موقعًا عسكريًا لـ«حزب الله» شرق حمص

وقال المرصد السوري ومقره بريطانيا إن ضربات إسرائيلية على قاعدة عسكرية تديرها جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران تقع على طريق حمص-تدمر سببت سلسلة انفجارات.

وأشار المرصد إلى تقارير تناقلها سكان بالمنطقة بأن دوي أصوات الانفجارات سُمع في أنحاء مدينة حمص.

ووفقا للمرصد ، جاء الهجوم في أعقاب ضربات شنتها طائرات هليكوبتر إسرائيلية الليلة الماضية من مرتفعات الجولان، التي تحتلها إسرائيل، على قواعد إيرانية في جنوب سوريا.

المصدر: الشرق الاوسط